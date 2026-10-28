Професор кафедры украинской истории имени Михаила Грушевского в Гарвардском университете Сергей Плохий в интервью Radio NV рассказал о том, как Ялтинская конференция повлияла на мировое устройство, чем может завершиться предстоящая встреча лидеров РФ, США и Китая, а также что следует делать Украине в случае навязывания невыгодных условий окончания войны.

— Об Украине говорят очень много в мире, и желания мира порождают те или иные аналогии. Сейчас часто проводят аналогии с Ялтой, фактически определявшей устройство послевоенного мира. В подзаголовке вашей книги было словосочетание «цена мира». О какой цене мира мы можем говорить относительно этой первой Ялты?

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— Цена мира из первой Ялты заключалась в том, что фактически демократические страны договаривались с коммунистическим диктаторским режимом и вынуждены были согласиться на его условия больше, чем ввести свои правила игры.