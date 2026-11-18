Владимир Путин не готов к серьёзным переговорам о прекращении войны против Украины (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не готов к серьёзным переговорам о прекращении войны против Украины и стремится продолжать боевые действия как минимум до конца зимы, сообщает The New York Times .

По словам собеседников издания, последние оценки западных спецслужб указывают на желание Путина воевать в Украине как минимум до конца зимы 2027 года. Путин надеется, что его армия сможет продвинуться дальше на востоке Украины или что удары дронами и ракетами по Киеву сломят украинское сопротивление.

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Как отмечают собеседники NYT, на Путина оказывается всё большее давление, поскольку Россия продолжает нести значительные потери, сталкивается с трудностями в мобилизации и испытывает нестабильность в экономике. Часть источников добавила, что война позволяет Путину подавлять критику внутри России.

«Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении. Ему нужна война в Украине, чтобы укрепить собственное лидерство и собственную линию нарратива», — сказал в интервью посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье.

Дипломат отметил, что Путин выступил против идеи частичного прекращения огня. Эта позиция, по его словам, «откровенно противоречит тому, чего президент Трамп требовал с самого начала».

Разведывательные службы союзников по-разному объясняют нежелание Путина договариваться о мире. Одна из служб считает, что война даёт ему ощущение цели, а для удержания власти ему нужно объявить о победе, поэтому он хочет заставить Украину страдать этой зимой под шквалом атак.

Один из чиновников предположил, что Путин мог бы согласиться на соглашение только на выгодных для себя условиях. По оценке как минимум одной разведслужбы, Кремль потребовал бы отдать России весь Донбасс и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Собеседники NYT отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники в Киеве почти наверняка отклонят такие требования, поэтому подобное соглашение нереально. Некоторые европейские чиновники также подозревают, что Москва тянет время и надеется на раскол в поддержке Украины после выборов в Европе в 2027 году.

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13 ноября лидеры ЕС договорились, что на переговорах с РФ о завершении войны в Украине Европу будут представлять институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Кая Каллас рассматривалась в качестве кандидата на представление интересов ЕС на переговорах, как ранее писало издание Politico, однако европейские лидеры опасаются, что ее жесткая позиция в отношении России может оттолкнуть Кремль и превратить ее саму в препятствие.

14 ноября США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, президент Украины Владимир Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

10−11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и России. Накануне представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Вашингтон попросил Москву согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, а вопрос о территориях предлагает обсуждать на завершающем этапе переговоров.

По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла заявить о контроле над ними без передачи украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина это предложение отклонила.

Axios сообщило, что США не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины. 12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, а вечером встретились с Зеленским в Дублине.