Президент США Дональд Трамп жмет руку главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову во время встречи на полях 56-го ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV рассказал, что взгляды главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова относительно переговоров о завершении войны России против Украины приближаются к взглядам президента США Дональда Трампа.

«Думаю, что у них (президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Кирилла Буданова — ред.) очень серьезные разногласия по переговорному треку (речь идет о переговорах о прекращении войны России против Украины — ред.). Я думаю, что как раз Буданов видит больше, как это видит Трамп. Зеленский это видит очень по-своему, через призму своих взглядов, старого, текущего окружения», — сказал Давидюк в эфире Radio NV.

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Позиции Буданова, Трампа и Зеленского относительно переговоров о прекращении войны — что известно

В интервью Bloomberg, опубликованном 10 апреля, Буданов выразил оптимизм относительно мирных переговоров со страной-агрессором Россией и заявил, что Москва тоже «понимает, что война должна завершиться».

9 апреля Киевская школа экономики сообщила, что Буданов во время встречи с ее студентами заявил, что действия американского президента Дональда Трампа являются максимально последовательными.

«Его действия (Трампа — ред.) максимально последовательны. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ — в нем, как сейчас помню, 838 страниц. И все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено — для чего и зачем. Он четко идет по этому курсу», — отметил руководитель Офиса президента.

В опубликованном 4 апреля интервью Буданов заявлял, что делегация американских переговорщиков, в состав которой войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, сенатор-республиканец Линдси Грэм, может приехать в Украину после Пасхи, 12 апреля.

В интервью Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут с Донбасса.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании США вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности являются «ложью». Он подчеркнул, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Украины уступок территориями, а гарантии безопасности возможны только после завершения войны.

28 марта украинский лидер в ответ заявил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после завершения войны, в частности при условии вывода войск с Донбасса, но отрицает, что речь идет о прямом давлении с их стороны.

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Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области. В частности, в интервью Corriere Della Sera, опубликованном 3 марта, он заявил, что Украина не оставит Донбасс и его 200 000 жителей, поскольку отступление откроет России путь к центру страны и не остановит новых требований Кремля.

15 марта Трамп заявлял, что удивлен «нежеланием» Зеленского заключать мирное соглашение, потому что Путин «готов»



28 февраля Буданов сообщил, что российская делегация прямо заявила во время прошедших переговоров, что Москва согласится принять гарантии безопасности для Украины от США.

17 февраля издание The Economist написало, что украинская переговорная команда разделена на два крыла, которые придерживаются разных мнений по вопросу заключения мирного соглашения. Одно сосредоточено вокруг нынешнего руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, а другое находится под влиянием его предшественника Андрея Ермака.

По данным издания, крыло, которое сосредоточено вокруг Буданова, считает, что интересам Украины лучше всего служит быстрая сделка под руководством США. Эта группа опасается, что окно для действий может вскоре закрыться.

Однако другое крыло, которое, очевидно, до сих пор находится под влиянием Ермака, гораздо менее заинтересовано в этом.

Комментируя эту статью, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По его словам, The Economist «повторяет российскую версию» о разногласиях между сторонами в процессе переговоров.

«То, что русские пытаются их (переговорщиков — ред.) постоянно делить — это факт. Но, боюсь, что The Economist немножко перепутал, выдавая желаемое за реальность», — сказал президент.