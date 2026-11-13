«Дальше будет хуже». Экс-глава МИД Украины Огрызко назвал основную причину возвращения России к переговорам

Тот факт, что Россия спустя девять месяцев вернулась к переговорному процессу относительно завершения войны в Украине, свидетельствует о серьезных проблемах с бюджетом страны-агрессора. Об этом в эфире Radio NV заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, россиянам «начинает припекать».

«Почитайте, что произошло за последнюю неделю с российской нефтепереработкой. Восемь или девять заводов из 15 уже не функционируют. Очень удачно прилетело в порт Усть-Луга. Это один из ключевых портов на Балтике. О Черном море мы уже и не говорим — туда никто не хочет заходить, потому что риски колоссальные», — аргументировал он.

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Процесс ухудшения положения российской экономики — постепенный, но неотвратимый, убежден Огрызко.

«Если представить, что до конца месяца украинские Силы обороны уничтожат еще пять-шесть нефтеперерабатывающих заводов и еще несколько портов на Балтике, то у людей из ближайшего окружения Путина возникнет простой вопрос: что нам делать дальше, дорогой верховный главнокомандующий? Нам нечем заправлять не только автомобили гражданских лиц, но и технику наших „героических“ вооруженных сил. Нам нечем отапливать помещения, поскольку нет мазута для ТЭЦ и тому подобное. Цены растут, а денег у людей нет», — сказал дипломат.

Он назвал переговоры в Абу-Даби признаком того, что в России начинают искать способы «завершить этот процесс, потому что дальше будет хуже». Однако, подчеркивает Огрызко, Россия хочет принудить других участников переговорного процесса «к некоему общему мирному плану, при этом продолжая воевать».

«России нужна ширма. Ширма мирных переговоров — до того момента, пока она не почувствует, пока Путин не скажет: приехали, дальше некуда, останавливаемся. И сказать это должны именно российские предприниматели, российская обслуга, которая находится вокруг Путина. Ведь когда это произойдет, тогда начнутся реальные переговоры», — добавил он.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

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В последний раз до этого трехсторонние мирные переговоры состоялись в Женеве (Швейцария) 17−18 февраля.