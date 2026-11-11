Премьер-министр Дании заявила, что не хотела бы представлять Европу на переговорах о завершении войны в Украине

Журналисты спросили Фредериксен, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Россией (Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не планирует лично представлять Европу на переговорах с Россией по поводу завершения войны в Украине. Она считает, что центральную роль в этом процессе должны играть европейские институты.

Об этом 10 ноября сообщил датский вещатель DR.

Журналисты спросили Фредериксен, кто, по ее мнению, должен представлять Европу на переговорах с Россией.

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«Мы обсудим это сегодня вечером, а также позже в Дублине. Для меня сейчас очень важно поддерживать наши европейские институты», — ответила премьер-министр.

На уточняющий вопрос, хотела бы она сама представлять Европу, Фредериксен ответила отрицательно.

«Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши институты должны быть в центре нашей работы», — сказала она.

Вопрос об участии Европы в мирном процессе стал особенно актуальным после начала трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. По данным Bloomberg, европейские официальные лица находятся в городе, однако присоединятся к переговорам лишь при условии достижения ощутимого прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Европа должна определиться с представителем или группой представителей на мирных переговорах до конца ноября. По его словам, они должны получить мандат от всей Европы.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Особое внимание участники переговоров уделили гарантиям безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом. Также речь шла о восстановлении Украины и создании новой системы европейской безопасности. Украинская сторона настаивает на том, что сначала необходимо прекратить войну, а уже затем договариваться о новых механизмах безопасности, которые исключат возможность повторной агрессии.

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Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.