Европейские чиновники не верят, что российский диктатор Владимир Путин готов договариваться о завершении войны против Украины, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, сообщает Politico . В ЕС опасаются, что переговоры могут снова зайти в тупик, а Вашингтон в конечном итоге договорится с Москвой без участия ЕС.

По словам европейских чиновников, присутствовавших на встрече в Абу-Даби, переговорный процесс может не принести результатов и снова сорваться. Дата следующего раунда пока не определена.

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«Путин сейчас не заинтересован в прекращении огня или мире. Он считает, что продолжение войны принесет ему больше выгоды, чем перемирие. В этом и заключается фундаментальная проблема», — заявил изданию старший аналитик Европейского совета по международным отношениям Фредрик Веслау.

Европейские представители опасаются, что в случае провала переговоров Трамп может заключить сделку с Путиным и отвернуться от Европы и Украины. Именно это, в частности, побуждает их продолжать участвовать в процессе, пишет Politico.

Издание отмечает, что участие Европы в переговорах важно, поскольку решения, касающиеся безопасности Украины, будут непосредственно влиять на безопасность всего континента. Европейское присутствие также позволит согласовать общую позицию союзников и не допустить принятия решений о будущем Европы и Украины без их непосредственного участия.

Неназванный немецкий дипломат заявил, что Путин участвует в переговорах, потому что ему нужна сделка с Трампом: «Россияне на самом деле не хотят вести переговоры, они хотят выиграть войну».

Представитель правительства Великобритании также подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к миру, тогда как Россия отвергала как полное, так и частичное прекращение огня и продолжала атаковать гражданское население и энергетическую инфраструктуру: «Россия может завершить эту войну уже сегодня».

По словам двух европейских чиновников, участие в переговорах сопровождается тревогой из-за «безумного» требования России отменить расширение НАТО и перекроить архитектуру безопасности на континенте по собственному усмотрению.

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Дополнительную обеспокоенность в ЕС вызывает личная встреча Трампа с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Европейские чиновники опасаются, что лидеры могут определить будущую систему безопасности в регионе без участия ЕС: «Мы должны быть уверены, что США будут оказывать давление на Россию, а не на Украину».

13 ноября лидеры ЕС договорились, что на переговорах с РФ о завершении войны в Украине Европу будут представлять институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Кая Каллас рассматривалась в качестве кандидата на представление интересов ЕС на переговорах, как ранее писало издание Politico, однако европейские лидеры опасаются, что ее жесткая позиция в отношении России может оттолкнуть Кремль и превратить ее саму в препятствие.

14 ноября США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, президент Украины Владимир Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

10−11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и России. Накануне представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Вашингтон попросил Москву согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, а вопрос о территориях предлагает обсуждать на завершающем этапе переговоров.

По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла заявить о контроле над ними без передачи украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина это предложение отклонила.

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Axios сообщило, что США не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины. 12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, а вечером встретились с Зеленским в Дублине.