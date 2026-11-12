«Это ваше, это наше». Путин предлагает не обсуждать «серые зоны» и заявил, что против присутствия европейских войск на территории Украины

Во время встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле в четверг, 12 ноября, российский диктатор Владимир Путин заговорил об условиях «вечного мира» с Украиной . Он предложил не обсуждать вопрос территорий, где идут бои, и потребовал не допускать появления европейских войск в Украине.

Об этом говорится в видеозаписи переговоров, обнародованной российскими пропагандистами Россия 24.

Путин назвал украинские территории, где продолжаются бои, «серыми зонами» и предложил вообще не обсуждать их, заявив, что признает только государственные границы.

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Российский диктатор также заявил, что Россия хочет вечного мира, однако украинская сторона поднимает вопрос о военных «серых зонах». «Это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора», — заявил он.

Заявления Путина прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби сообщил, что российская сторона заявила о контроле над половиной территорий Донбасса, которые, по словам Украины, остаются под контролем ВСУ.

По данным OSINT-проекта DeepState, Россия захватила около 80% Донецкой области.

После этого российский диктатор заявил, что для Кремля существует только одна линия разграничения — государственная граница.

«В таком случае всё будет очевидно. Это ваше, это наше», — сказал Путин.

Путин также сказал, что определить, кто фактически контролирует ту или иную территорию, сложно из-за современных средств поражения.

В то же время Путин не уточнил, где именно должны проходить постоянные границы, и не повторил традиционное требование Москвы о захвате всей территории Донбасса.

Кроме того, российский диктатор заявил, что не против диалога с Европой, однако раскритиковал планы европейских стран разместить войска в Украине после завершения боевых действий. По его словам, это будет означать возобновление войны.

«Мы с самого начала говорили, что присутствие каких-либо иностранных войск на территории Украины для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это будет угрожать безопасности Российской Федерации. И, в принципе, с этим все согласились… И до сих пор все якобы не возражали против этого. И европейцы об этом знают. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу вводят войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Это будет законная цель, то есть война немедленно возобновится», — сказал российский диктатор.

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12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате «Украина — США — РФ», по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.