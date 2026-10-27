Кирилл Буданов изо всех сил пытался сдержать гнев во время переговоров с США (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Кирилл Буданов изо всех сил пытался сдержать гнев во время переговоров со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который предлагал возобновить транзит российского газа и нефти через Украину, сообщает Le Monde .

Издание отмечает, что встреча в гольф-клубе Shell Bay, штат Флорида, не была похожа на заседания последних месяцев, направленные на разработку мирного плана между Украиной и Россией.

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В частности, речь шла о полном возобновлении работы трубопроводов, по которым российские газ и нефть поставляются в Европу через Украину. Согласно плану Виткоффа, Киев при этом будет получать дивиденды, а проект приведет к снижению стоимости энергоносителей в Европе. Он назвал это одной из тех выгодных сделок, от которых «невозможно отказаться».

«Наша модель — не Беларусь, а Польша», — ответил на такое предожение Буданов, который был поражен таким проектом со стороны американцев.

По информации источников издания, после этого заседание прервалось. Потом Буданов позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и получил такой совет: «Не подавай виду».

Заседание возобновилось, когда показали документ о «сделке», которую только что обнародовал Трамп.

Речь идет о том, что Трамп обязуется закупить около 5 миллионов тонн российского дизельного топлива.

«Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — вы подвергаете мир опасности!», — раздражённо заявил Уиткофф в адрес украинской делегации.

По словам источника издания, приближенного к украинской делегации, он еще не видел украинцев такими огарченными.

«Я никогда не видел украинцев такими опечаленными и обеспокоенными после этой встречи», — заявил он.

23 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

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25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не будет идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.