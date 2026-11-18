Американские посланники оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения по НАТО, военным ресурсам и размещению войск в Европе в рамках переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стремление США заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Европейские лидеры убеждены, что сначала Россия должна прекратить боевые действия.

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Издание подчекривает, что США даже спросили Киев, готов ли он уступить свой регион Донбасса России в обмен на членство в военном альянсе НАТО, отмечает издание.

Отмечается, что в ходе саммита в пятницу многие лидеры ЕС признали, что им, по крайней мере, необходимо принять участие в переговорах. Некоторые из них также высказали мнение о том, что пришло время обсудить вопрос о членстве Украины в НАТО, сообщили журналистам источники, осведомленные об этом вопросе.

Издание также уточняет, что в Европе опасаются, что обсуждение безопасности региона параллельно с переговорами о прекращении войны может привести к уступкам в адрес Москвы. Другое опасение заключается в том, что президент Дональд Трамп откажется от переговоров, оставив ситуацию неразрешенной, отмечает издание.

В материале подчеркивается, что страны, граничащие с Россией, выражают наибольшую озабоченность в связи с новой стратегией Вашингтона. Они считают, что такие планы США соответствуют планам Кремля и что это создает риск потери местных военных НАТО, которые должны обеспечивать безопасность этих стран.

«Восточный фланг, конечно, не является предметом торга, и не может быть никаких сфер влияния», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя этот вопрос.

По данным издания, РФ хочет, чтобы НАТО согласилось не развертывать войска ни в одной из стран, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Взамен Москва может сократить своё военное присутствие в Калининграде и Беларуси. Однако в ЕС подчеркнули: таких компромиссов никогда не будет.

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16 ноября высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала требования России для завершения войны в Украине — которые, по данным СМИ, включают возвращение НАТО к границам 1997 года — абсурдными и служащими поводом для продолжения войны против Украины.

Ранее NYT и ряд других СМИ сообщали, что в ходе переговоров в Абу-Даби и встречи с представителями США в Кремле Россия вновь озвучила свои требования к НАТО, выдвинутые в 2021 году. Речь идет о выводе войск Альянса из стран восточного фланга — в частности, из Польши и Прибалтики, а также о запрете на любое расширение на восток от Германии и запрете на совместное использование ядерного оружия для защиты союзников в Европе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

13 ноября лидеры ЕС договорились, что на переговорах с РФ о завершении войны в Украине Европу будут представлять институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Кая Каллас рассматривалась в качестве кандидата на представление интересов ЕС на переговорах, как ранее писало издание Politico, однако европейские лидеры опасаются, что ее жесткая позиция в отношении России может оттолкнуть Кремль и превратить ее саму в препятствие.

14 ноября США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, президент Украины Владимир Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

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10−11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и России. Накануне представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Вашингтон попросил Москву согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, а вопрос о территориях предлагает обсуждать на завершающем этапе переговоров.

По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла заявить о контроле над ними без передачи украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина это предложение отклонила.

Axios сообщило, что США не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины. 12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, а вечером встретились с Зеленским в Дублине.