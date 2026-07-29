Марк Фейгин, российский оппозиционный политик и юрист, экс-депутат Госдумы РФ, который сейчас живет во Франции и ведет YouTube-блог, в интервью NV объяснил, при каких условиях российский диктатор Владимир Путин пойдет на реальные переговоры о прекращении войны против Украины.

«Это произойдет (Путин пойдет на переговоры о прекращении войны — ред.) тогда, когда изменятся два фактора, которые он пока считает константами. Первый — позиция Трампа: "Все, я даю Томагавки. Ты меня уже достал: я пытался, а ты не захотел. Теперь будем помогать Украине окончательно и безвозвратно, так, чтобы было больно". Второй – когда война повлияет на ситуацию внутри России настолько, что Путин потеряет вес и ослабнет, и его уже можно будет спихивать, не боясь до последнего. То есть изменится настроение, прежде всего, в верхах элиты. Там скажут: "Слушайте, сейчас Путина можно съесть. Он уже не тот, что раньше". Если эти два фактора сработают, Путин пойдет на договоренности», - заявил Фейгин в интервью NV.

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По его словам, в таком случае российский диктатор попытается договориться об остановке по линии фронта и невступлении Украины в НАТО.

Российский оппозиционный политик отметил, что движение в эту сторону есть, но оно медленное.

Переговоры о прекращении войны России против Украины — последние новости

22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по активизации дипломатических усилий и поиску путей приближения мира.

23 июля Марко Рубио и Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита АСЕАН в филиппинской столице Маниле. Переговоры продолжались всего 35 минут и касались войны в Украине.

РосСМИ писали, что Лавров обсудил с Рубио «реальное положение дел» на фронте и заявил о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

В то же время, агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенных к Кремлю, писало, что российский диктатор Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Украиной и может пойти на эскалацию войны в ближайшие месяцы.