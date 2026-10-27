«Мы очень осторожны». Дональд Туск заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении мирных переговоров в Абу-Даби

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив конструктивных переговоров о прекращении огня в Абу-Даби, запланированных на 4 ноября. В то же время он призвал не питать иллюзий по поводу намерений России и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Европы остается неизменной.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает польское издание Onet.

Обновлено в 21:53. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что дата переговоров еще не определена, и призвал «дождаться хотя бы конца октября».

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Обновлено в 20:27. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил ТСН, что стороны до сих пор определяются с датой проведения переговоров и ждут подтверждения от американской делегации.

Туск отреагировал на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Впечатления европейской стороны были умеренно оптимистичными в отношении возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби», — заявил Туск на заседании правительства.

По словам Туска, консультации президента Финляндии и премьер-министра Норвегии с Владимиром Зеленским и американской стороной подтвердили необходимость поддерживать рабочие контакты между европейскими политиками в преддверии запланированных переговоров о прекращении огня.

«Я получил брифинг от премьер-министра Норвегии. Он подтвердил, что все, о чем мы договаривались ранее, будет представлено на должном уровне. Президент Финляндии предоставил мне подробную информацию сразу после разговора с президентом Путиным. Впечатления европейской стороны были умеренно оптимистичными относительно возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби», — рассказал Туск.

Он подчеркнул, что Польша осторожно оценивает перспективы переговоров и призывает учитывать четко определенные цели России.

«Мы очень осторожны. Я сообщил обоим политикам, что во время таких контактов необходимо проявлять максимальную бдительность, ведь повестка дня России достаточно четко определена. Для нас важно, чтобы эти переговоры приобретали более конкретные очертания», — добавил Туск.

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Туск заявил, что после первого раунда переговоров, запланированного на 4 ноября, можно будет оценить перспективы мира. Он заверил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать все усилия по прекращению огня, а позиция Европы в отношении гарантий безопасности для Украины и поддержки Киева останется неизменной. Также он подчеркнул, что Европа не заинтересована в эскалации напряженности.

«Не стоит питать особых иллюзий. Известно, в какую игру играет российская сторона. Я буду поддерживать постоянный контакт со всеми, кто верит, что прекращение огня возможно ещё до зимы. Мы все были бы чрезвычайно счастливы, если бы удалось избежать новых жертв. Эта война не приносит России никаких результатов — единственное её последствие заключается в сотнях тысяч погибших с обеих сторон», — подытожил Туск.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стьоре инициировали телефонный разговор, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стьоре заявили Путину о необходимости реальных мер по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

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27 октября агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время беседы со Стуббом и Стьоре заявил, что Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу.

Фредериксен раскритиковала телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стьоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По её словам, Россия не демонстрирует никаких признаков стремления к мирному урегулированию.

26 октября Украинская правда со ссылкой на осведомлённые источники писала, что украинская переговорная команда ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны, перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.