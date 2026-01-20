Филлипс ОʼБрайен считает, что Владимир Путин не может остановить войну против Украины (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Американский историк, профессор стратегических исследований в шотландском университете Сент-Эндрюс Филлипс ОʼБрайен в интервью NV высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин не сможет остановить войну без понятной российскому обществу «победы».

«Я не являюсь экспертом по России, но кажется, это невозможно. Впрочем должен быть осторожным в своих суждениях о том, что он может, а что не может. Он диктатор. Диктаторы часто могут делать то, что хотят, но даже он не сможет остановить войну, которая не принесла понятной российскому обществу „победы“», — сказал ОʼБрайен в интервью NV.

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Переговоры о прекращении войны в Украине — последние новости

19 января агентство Reuters сообщило, что специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с американской делегацией для обсуждения мирного плана по Украине.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник уточнил, что Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа — Джаредом Кушнером. Переговоры состоятся 20 января.

Ожидается также, что на полях форума в Давосе состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. Они должны подписать финальное соглашение на 800 млрд долларов по восстановлению Украины.

18 января секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что украинская делегация продолжит переговоры с официальными лицами США по урегулированию войны на Всемирном экономическом форуме после того, как 17 января глава ОП Кирилл Буданов, глава Слуги народа Давид Арахамия и Умеров приезжали в США.

Дмитриев, как известно, последний раз встречался с представителями Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в январе 2026-го в Париже.