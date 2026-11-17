Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Встреча в Берлине состоится в четверг, 19 ноября. Она пройдет через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию предложить послевоенную «архитектуру безопасности» для Европы — параллельную инициативу, которая, как они надеются, поможет положить конец войне.

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В этот же день президент США Дональд Трамп встретится в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам чиновника, цель встречи в Берлине — разработка гарантий безопасности для сдерживания будущих российских атак на Украину, а также планов восстановления ее экономики. Как сообщил источник Axios, Уиткофф и Кушнер поддерживают регулярные контакты с украинскими и европейскими официальными лицами, одновременно поддерживая диалог с Россией.

Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай «скоординированными дипломатическими усилиями».

Госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов США Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, сопровождающие Трампа в поездке в Китай, «были проинформированы» о переговорах по Украине, сообщил источник Axios.

Переговоры о завершении войны — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры Украины, США и России, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После этого украинская делегация отдельно встретилась с европейскими представителями, также находившимися в ОАЭ.

12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около двух часов беседовали с Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров, а Кушнер — о том, что на нем будут представлены европейцы. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

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13 ноября газета The New York Times, ссылаясь на копию российского документа, сообщила, что Москва вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года . Высокий представитель ЕС Кая Каллас тогда же заявила, что Россия «расставляет ловушки» на переговорах и пытается дискуссией о европейской безопасности отвлечь внимание от собственной агрессии. «У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда на них не нападал», — подчеркнула она.

В тот же день Зеленский рассказал, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.