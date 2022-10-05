Австрия может предоставить площадку для переговоров о деэскалации войны России против Украины — СМИ 5 октября, 12:38 Австрийский парламент (Фото:www.flickr.com/Ricky)

Австрия может предоставить площадку для переговоров о деэскалации войны России против Украины, сообщает The Hill со ссылкой на австрийского чиновника.

По его словам, Австрия предложена в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров.

Источник заявил, что он готов провести переговоры о деэскалации и поддерживать каналы со страной-агрессором Россией.

Видео дня

30 сентября во время оглашения аннексии украинских территорий Путин заявил, что страна-агрессор РФ «готова к переговорам» с Украиной.

Позже в этот же день по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не с Путиным.



Зеленский напомнил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях, и именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

«Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое честь и достоинство. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.