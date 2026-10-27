«Нужно дождаться хотя бы конца октября». В Офисе президента не подтвердили дату трехсторонних переговоров в ОАЭ

Советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал информацию о назначенной дате трехсторонних переговоров в ОАЭ (Фото: Офис президента)

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на данный момент не подтверждают точную дату трехсторонних переговоров представителей Украины, США и страны-агрессора России о параметрах мирного урегулирования.

Об этом 27 октября сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Давайте подождём хотя бы до конца октября, ещё рано делать заявления», — сказал чиновник.

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26 октября Украинская правда со ссылкой на осведомлённые источники писала, что украинская переговорная команда ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны, перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.

27 октября польское издание Onet со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что трехсторонние переговоры о прекращении огня пройдут в Абу-Даби 4 ноября.

Так глава польского правительства отреагировал на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стьоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Впечатления европейской стороны были умеренно оптимистичными в отношении возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби», — заявил Туск.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стьоре заявили Путину о необходимости реальных мер по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что диктатор Путин во время беседы со Стуббом и Стьоре заявил — Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу.