В МИД заявили, что трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США в Абу-Даби могут стать шагом к приближению мира. Киев также рассматривает их как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 30 октября, передает корреспондентка NV.

Он отметил, что в центре внимания будут вопросы безопасности и различные шаги по деэскалации, к которым Украина готова. Тихий подчеркнул, что Киев хотел бы видеть такую же готовность и со стороны России. Кроме того, по его словам, в фокусе будут «различные модальности гарантий безопасности — то, как это может выглядеть».

Реклама

Представитель отмечает, что существует также немало территориальных вопросов. В частности, в центре внимания находится Донецкая область. Он подчеркнул, что территориальные вопросы могут быть включены в повестку дня, однако делегации такого уровня не уполномочены принимать по ним решения — подобные вопросы могут обсуждаться и решаться только на уровне лидеров.

Поэтому Тихий отметил, что Украина готова двигаться вперед и надеется, что эти переговоры могут проложить путь к встрече на уровне лидеров.

«Мы также рассматриваем эту встречу как возможную подготовку к встрече лидеров и всё же считаем, что ряд вопросов, ряд наиболее чувствительных моментов должны обсуждаться на уровне лидеров», — сказал представитель МИД.

По словам Тихого, со стороны президента Владимира Зеленского такая готовность есть. Он отметил, что если бы у российского диктатора Владимира Путина было такое же намерение, то «такая встреча могла бы состояться, и можно было бы действительно достичь результата».

Что касается даты проведения переговоров в Абу-Даби, Тихий отметил, что Украина готова провести их «как можно скорее».

«Это зависит от различных факторов. Российская сторона четко заявляла, что это должно произойти после выборов в США. После этой даты, после этих выборов, будет организована эта встреча. Нужно понимать, что существует также ситуация на Ближнем Востоке, которая имеет свою динамику. Думаю, это тоже влияет на место проведения встречи. Но мы хотели бы провести ее как можно скорее в ноябре и готовы к ней», — заявил он.

Тихий говорит, что Украина относится к встрече в Абу-Даби «очень серьезно» и ожидает такого же отношения от россиян. По словам представителя МИД, после переговоров появится больше ясности относительно того, готова ли Россия продвигаться в этом процессе.

Реклама:

Переговоры Украины, США и РФ — что известно

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет участия Европы в переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.

Он подчеркивал, что Киев на переговорах не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По словам Зеленского, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.