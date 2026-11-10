В ходе трехсторонней встречи в ОАЭ обсудили послевоенные гарантии безопасности, Украина предлагает сначала прекратить бои — СМИ

10 ноября, 14:30
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Украинская делегация во время переговоров в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Украинская делегация во время переговоров в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

В ходе первого раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби во вторник, 10 ноября, стороны обсудили гарантии безопасности и требования Москвы, а также затронули вопрос послевоенного будущего.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источник, близкий к украинской делегации.

Собеседник отметил, что основное внимание стороны уделили вопросам гарантий безопасности — как для Украины, так и для Европы в целом. Отдельно обсуждались требования РФ касательно гарантий безопасности для нее самой.

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По словам источника, второй важной темой, которую успели обсудить, стало послевоенное будущее: восстановление Украины и формирование новой архитектуры европейской безопасности в условиях кризиса доверия.

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«Ключевая позиция украинской стороны — сначала должно произойти прекращение войны. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии», — заявил собеседник.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

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Полный состав делегации РФ следующий:

  • Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);
  • Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;
  • Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;
  • Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;
  • Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Россия Переговоры с Россией мирные переговоры переговоры в Абу-Даби

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