«Провели плодотворную беседу». Кушнер прокомментировал переговоры с участием Украины, представителей Европы и НАТО

По словам Джареда Кушнера, он и Стив Уиткофф обсуждали с европейскими представителями, как «содействовать непосредственному взаимодействию между Европой и Россией». (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 16 ноября провели беседу с помощником диктатора РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым — чтобы «обсудить достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе».

Об этом Кушнер написал на своей странице в соцсети Х.

«Мы также провели плодотворную беседу с представителями Украины и нашими европейскими партнёрами, в том числе с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО», — заявил он.

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Кроме того, как по словам Кушнера, он и Уиткофф обсуждали с европейскими представителями, как «способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией».

«Когда год назад мы со Стивом приступили к этой работе, мы определили, что успешным результатом для Украины станет суверенная, безопасная и процветающая страна, свободная в определении своего будущего» — заявил он.

Как считает Кушнер, он и Уиткофф «добились значительного прогресса в реализации этой концепции, опираясь на три основных направления».

Приведенный ним перечень направлений выглядит так:

Надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для защиты Украины от будущей агрессии.

Путь к членству в ЕС, закрепляющий долгосрочное будущее Украины в Европе.

Комплексный план послевоенного процветания, разработанный совместно с нашими европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями, для поддержки финансовой стабильности, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста Украины.

Кроме того, переговоры прокомментировал и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

По его словам, с европейской стороны к беседе присоединились представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, НАТО и Еврокомиссии, а от США, помимо Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, — также глава Европейского командования Армии США генерал Алекс Гринкевич.

«Обсудили итоги переговоров в Абу-Даби, предстоящую встречу в формате Коалиции желающих в Берлине и повестку дня следующего этапа переговоров. Сверяли наши позиции и дальнейшие совместные шаги», — резюмировал он.

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Переговоры о завершении войны — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры Украины, США и России, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После этого украинская делегация отдельно встретилась с европейскими представителями, также находившимися в ОАЭ.

12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около двух часов беседовали с Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Зеленским. Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров, а Кушнер — о том, что на нем будут представлены европейцы. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

В то же время, 13 ноября, газета The New York Times со ссылкой на копию российского документа сообщила, что Москва вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года. Высокий представитель ЕС Кая Каллас тогда же заявила, что Россия «расставляет ловушки» на переговорах и пытается дискуссией о европейской безопасности отвлечь внимание от собственной агрессии. «У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда на них не нападал», — подчеркнула она.

В тот же день президент Зеленский рассказал, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

16 ноября президент Зеленский сообщил, что состоялся новый разговор переговорных групп Украины, США и Европы — на уровне команд.

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По его словам, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках дипломатического процесса и подготовку к переговорам с Россией. Более того, к разговору онлайн присоединились представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Впервые в этом разговоре Европу в полном составе представляли именно те, кто будет участвовать в переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС — то есть Еврокомиссии и Евросовета, — а также представитель НАТО», — заявил глава государства.