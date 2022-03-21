Зеленский назвал Иерусалим правильным местом для переговоров с Россией 21 марта, 03:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский благодарен помощи Израиля в организации переговоров с Россией (Фото:Офис президента Украины via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иерусалим — правильное место для переговоров Украины с РФ.



В своем обращении украинский лидер отметил, что премьер-министр Израиля Беннет Нафтали Беннет намерен найти переговорный путь с Россией.

Он выразил благодарность руководителю Еврейского государства «за каждое усилие, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией».

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«Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно», — убежден Зеленский.

Сообщалось, что дистанционный разговор делегаций Украины и РФ может состояться в понедельник, 21 марта.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно. Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся 14 марта.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

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