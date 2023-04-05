В Турции хотят возобновить переговоры между Россией и Украиной

5 апреля, 16:50
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Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Турция стремится к скорейшему прекращению войны России против Украины, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Власти страны хотят вернуть стороны за стол мирных переговоров.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, власти Турции видят, что стороны готовятся к серьезному наступлению в ближайшие месяцы. Однако и Украине, и России следует вернуться к переговорам.

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«Мы также обеспокоены этим, и мы будем продолжать наши усилия по достижению крепкого мира, обеспечивая территориальную целостность Украины, как можно быстрее сесть за стол переговоров», — сказал Чавушоглу.

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5 апреля Министр обороны Украины Алексей Резников сказал NV, что условия переговоров с Россией не изменятся, и переговоры могут начаться только после полного вывода российских войск из Украины.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

По данным опроса Цнтра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Турция Российская агрессия Переговоры с Россией Война России против Украины

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