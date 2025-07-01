Преображенский: Путин надеется, что Трампа в нужный момент подводят к телевизору, как Ельцина в период полумаразма

Путин во время ночного выступления перед журналистами, 11 мая 2025 года (Фото: Sergey Bobylev/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Тему переговоров между Россией и Украиной диктатор Владимир Путин превратил в спектакль для одного зрителя — президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире Radio NV сказал оппозиционный российский политолог Иван Преображенский.

Трамп неоднократно демонстрировал, что при решении военных конфликтов его устраивает любое соглашение, под которым стоят подписи враждующих сторон, подчеркнул эксперт. Такими были договора о прекращении огня между Индией и Пакистаном, ДР Конго и Руандой, Израилем и Ираном, хотя в последнем случае очевидно, что новая война вот-вот готова вспыхнуть.

«Трампу было важно, чтобы и Иран, и Израиль заявили, что военные действия прекращены, и по инициативе Трампа они заключили перемирие. Это заявление прозвучало, — сказал Преображенский. — То же самое он хочет от Украины и от России. Если это будет два меморандума, под которым появятся подписи и России, и Украины, мол, „мы прочитали бумаги“ (приблизительно как в 2022 году), — этого вполне достаточно Трампу для того, чтобы заявить, что военный конфликт, с его точки зрения, закончен, стороны сидят за столом переговоров, он сделал всё, что мог».

По словам политолога, Путин прекрасно это понимает, всеми силами имитирует попытку заключить подобное соглашение и постоянно сигнализирует Трампу об этом.

«Недаром Путин взял за манеру постоянно делать какие-то ночные пресс-конференции и заявления, чтобы Трампу [их подсунуть]. Как в своё время было с экс-президентом России Борисом Ельциным, которого в период впадения его в полумаразм подводили в нужный момент к телевизору, и он „случайно“ видел нужные его окружению заявления. Такое ощущение, что Путин надеется, что кто-то также в Вашингтоне подводит Трампа к компьютеру и показывает ему заявление Путина в нужный момент», — предположил Преображенский.

Единственная цель, которую сейчас ставят перед собой в Кремле, по его мнению, — не испортить отношения с Трампом.

Переговорный процесс между Россией и Украиной

Последние переговоры между РФ и Украиной состоялись 2 июня, где стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.

27 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и в дальнейшем будет прилагать усилия для дипломатического завершения войны России против Украины и работать над продолжением Стамбульского процесса.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции, если Путин также согласится принять в них участие.