Впервые за 34 года. Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана сегодня проведут переговоры
Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана будут разговаривать впервые за 34 года (Фото: Carl Court/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана впервые за 34 года проведут переговоры в четверг, 16 апреля.
Пытаюсь создать немного пространства для передышки в отношениях между Израилем и Ливаном. Два лидера не общались уже очень давно — аж 34 года. Это произойдет завтра. Замечательно!" - написал он в своей соцсети Truth Social 15 апреля.
14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США.
После переговоров Израиль и Ливан договорились провести новый раунд переговоров в согласованное сторонами время и в согласованном месте.
Издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщало, что инициатором переговоров выступает государственный секретарь США Марко Рубио.
По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают, что прямой диалог поможет снизить напряжение на фоне боевых действий между Израилем и группировкой Хезболла на территории Ливана.
Подобных прямых контактов между сторонами не проводили с 1990-х годов. Текущий переговорный процесс, по информации источников, стал возможным на фоне эскалации конфликта и активных военных операций Израиля против Хезболлы.
Как уточнили источники издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:
прекращение огня и деэскалация боевых действий;
долгосрочное разоружение Хезболлы;
перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.
Причем именно давление со стороны Трампа способствовало тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на начало прямых переговоров, подытожили в Axios.
10 апреля Иран заявил, что возможность переговоров о завершении войны зависит от соблюдения Соединенными Штатами условий прекращения огня, в частности в Ливане.