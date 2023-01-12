Лубинец — об итогах переговоров с Москальковой в Турции: Россия впервые приехала с предложениями, которые предварительно обсуждались 12 января, 22:32 Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова провели переговоры в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в четверг, 12 января, рассказал об итогах переговоров с омбудсменом страны-террориста РФ Татьяной Москальковой в Турции.

В эфире телемарафона Лубинец сообщил, что российская сторона, вероятно, впервые приехала с предложениями, которые предварительно обсуждались.



«Какого-то прорыва нет, но, по крайней мере, пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. [Вопрос] пропавших без вести прорабатываем отдельно. Есть позитивные вещи — наших граждан и героев, считавшихся погибшими, российская сторона подтвердила живыми — 23 наших парня. Это огромный позитив», — сказал он.



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По словам Лубинца, они также обсудили вопрос гражданских, которых страна-агрессор удерживает в плену с 2014 года. В отдельном списке политзаключенных Кремля 158 украинцев, большинство из них — крымские татары.

Он также сказал, что Россия, по разным данным, с 24 февраля захватила на территории Украины до 20 тысяч гражданских.

Омбудсмен подчеркнул, что Россия, вероятно, впервые согласилась принять списки и сообщить, где сейчас граждане Украины и в каком они состоянии.

«Мы обсуждали разные варианты их возвращения», — добавил Лубинец.