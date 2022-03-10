«План Беннета»: какие требования Лавров мог привезти на переговоры с Кулебой — мнение Пионтковского 10 марта, 10:49 Цей матеріал також доступний українською Переговоры Кулебы и Лаврова с участием главы МИД Турции проходят сегодня в Анталии (Фото:МИД Украины)

Сегодня на встрече глав МИД Украины и России в Турции российская сторона может добиваться согласия официального Киева на т.н. «план Беннета» — вариант условий для Украины, оговоренный с участием премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Такое мнение в своей колонке высказывает российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Ранее израильский премьер Нафтали Беннет провел серию телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, которого также посетил 5 марта в Кремле.

Пионтковский пишет, что о «плане Беннета» «пока официально не объявлено, но основные его параметры более-менее известны». «Путин не смог добиться своих целей военной агрессией, но добивается сейчас дипломатическим давлением, благодаря тому, что Запад не решается даже на самые скромные шаги поддержки Украины [в плане защиты украинского неба — прим.ред.]», — пишет российский политолог.

Он полагает, что такой план будет включать в себя ряд позиций, которые Кремль озвучивал ранее. В изложении Пионтковского это такие возможные пункты:

Москва отказывается от оккупации всей Украины, сохраняя Донецкую, Луганскую область и Крым,

Украина отказывается от вступления в НАТО, заявляет о своем нейтралитете,

де-факто Украина смиряется с тем, что Крым и Донбасс остаются российскими.

«Этот план Беннета крайне неприятен для Украины, но он показывает, что, столкнувшись с сопротивлением, Путин вынужден отказаться от своих максимальных целей. Не будет российской оккупации. План Беннета предполагает сохранение Украины в существующей форме и сохранение существующей власти. В другое время можно было бы даже сказать, что это — победа Украины. Самое главное в плане Беннета — демилитаризация касается только Донбасса, а слово денацификация уже не упоминается», — делает вывод политолог.



В противном случае Москва может угрожать продолжить свой шантаж, в частности перейти к более жестоким бомбардировкам: «Сделаем с украинскими городами то, что мы сделали с Грозным и Алеппо, — передает вероятный посыл Кремля Пионтковский. — Вот в этой ситуации украинское руководство поставлено перед очень тяжелым выбором», — считает он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня проводит встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча была организована и проходит при посредничестве турецкой стороны. Переговоры Кулебы и Лаврова — их первый прямой контактом за долгое время: ранее, еще до вторжения, глава МИД Украины рассказывал, что РФ отказывается от таких переговоров и даже звонков. Украинский министр отмечал, что готовится «максимально эффективно» поговорить с Лавровым, однако предупреждал, что его собственные ожидания от переговоров «сдержанные».

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