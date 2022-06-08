«Решать за нас не смогут». Украинский посол в Турции прокомментировал переговоры Лаврова с турецкими дипломатами без Украины 8 июня, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Совместная пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Анкаре, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио НВ прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова об экспорте украинского зерна с турецкими дипломатами без украинской стороны.

«Мы отстаиваем четкую позицию, что никаких переговоров без нас быть не может. То есть, в этом случае российская и турецкая сторона решать за нас не могут и не смогут», — подчеркнул посол.

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Он подтвердил, что, как раньше заявил президент Украины Владимир Зеленский, представителей Украины не пригласили на эти переговоры.

«Как мы понимаем, у них двусторонний характер. Надеемся, что потом будут такие же переговоры с украинской стороной, чтобы мы могли согласовать позиции и найти путь для того, чтобы разблокировать порты», — заявил Боднар.

По его словам, у украинской стороны есть опасения, что Россия либо помешает выходу украинских кораблей с зерном, либо может «использовать возможность захода на фарватер, если мы разминируем его или разминируют международные партнеры». Также Украина опасается, что страна-агрессор попытается захватить порты или прибегнуть к каким-то провокациям.

«Нам нужна международная миссия, которая будет уполномочена на применение силы в том случае, если РФ будет пытаться воспрепятствовать этому свободному мореходству. Иначе эта миссия будет носить совершенно неадекватный характер. Любое сопровождение без права применения оружия может быть легко перебито российской стороной», — описал посол требования Украины.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он сам, ни глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет рассматриваться вопрос черноморского судоходства. Однако на ней будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.



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