«За столом будет Россия». Дипсоветник Зеленского — о формуле мира и финальной встрече с представителями Кремля, — интервью NV 11 августа, 15:18 NV Премиум Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента (Фото:Александр Медведев / NV)

Появление Китая, прозрение ЮАР, пошаговое укрощение Москвы и другие последствия большой международной встречи по украинской формуле мира для NV описал и оценил Игорь Жовква, заместитель председателя ОП и дипломатический советник президента.

В начале августа в Джидде, что в Саудовской Аравии, состоялись двухдневные консультации по украинской формуле мира. Ради этого в арабский город съехались дипломатические советники глав 42 государств и правительств. Они обсудили — впервые в таком большом кругу, и при участии как стран Запада, так и представителей Глобального юга, — ключевые позиции того, как покончить с российским вторжением в Украину. Определенной сенсацией стало присоединение к встрече представителя Китая, который вместе со всеми подтвердил: основой мирного урегулирования должно быть уважение к уставу ООН и общепризнанным границам.

Видео дня

Украина надеется, что эти переговоры позволят осенью провести мирный саммит, на котором соберутся мировые лидеры и утвердят формулу мира. После этого должна начаться реализация всех пунктов документа, последний из которых — фиксация завершения войны. Именно на этом этапе официальный Киев и его партнеры планируют привлечь к переговорам представителей страны-агрессора.



О том, как на Банковой видят реализацию украинской формулы мира, какие ее пункты сейчас вызывают споры у партнеров, и почему Украина надеется, что Россия будет их выполнять, NV рассказал Игорь Жовква. Этот дипломатический советник Владимира Зеленского и замруководителя Офиса президента непосредственно участвовал в переговорах в Саудовской Аравии.



— Встречей в Саудовской Аравии по формуле мира украинская власть осталась довольна. Мировые медиа и аналитики также сошлись на ее успешности. О чем договорились?

