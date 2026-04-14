В Вашингтоне при посредничестве США начались первые за много лет прямые переговоры Израиля и Ливана

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах Израиля и Ливана в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

В Вашингтоне стартовали первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США.

Об этом 14 апреля сообщает американский телеканал CNN.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Ливан и Израиль смогут «начать продвигаться вперед в рамках соглашения», в результате чего может произойти нечто «очень позитивное» и «крайне долгосрочное».

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Кроме Рубио, в мероприятии участвуют посол США в Ливане Мишель Исса, посол США при ООН Майк Волтц, советник Госдепартамента Майк Нидхэм, посол Ливана в США Нада Хамаде и посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

«Все сложности этого вопроса не будут решены в ближайшие шесть часов, но мы можем начать двигаться вперед и создать основу для того, чтобы что-то произошло, что-то очень позитивное, что-то очень долгосрочное, чтобы народ Ливана мог иметь такое будущее, которого он заслуживает, и чтобы народ Израиля мог жить без страха. Это процесс, а не одноразовое событие», — подытожил глава Госдепа США.

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Ранее 14 апреля издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщало, что инициатором переговоров выступает госсекретарь США Марко Рубио.

По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают, что прямой диалог поможет снизить напряжение на фоне боевых действий между Израилем и группировкой Хезболла на территории Ливана.

В Axios отметили, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов. Текущий переговорный процесс, по информации источников, стал возможным на фоне эскалации конфликта и активных военных операций Израиля против «Хезболлы».

Как уточнили источники издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:

— прекращение огня и деэскалация боевых действий;

— долгосрочное разоружение «Хезболлы»;

— перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Причем именно давление со стороны президента США способствовало тому, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на начало прямых переговоров, подытожили в Axios.