Согласилась с Макроном. Мелони считает, что Европе следует вести переговоры с РФ для прекращения войны в Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Европа должна вести переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, что совпадает с недавними комментариями президента Франции Эммануэля Макрона , пишет Bloomberg .

«Я считаю, что Макрон прав, пришло время Европе поговорить с Россией», — заявила она журналистам в пятницу, 9 января, во время ежегодной пресс-конференции.

Мелони также предупредила, что такая инициатива принесет лишь «ограниченный» эффект и сыграет в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будет реализована «поштучно и бессистемно».

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«Последнее, что я хочу сделать для Путина, — это оказать ему услугу», — сказала премьер.

6 января после встречи Коалиции желающих в Париже Макрон не исключил вероятности контакта «в ближайшие недели» с Путиным. Макрон пояснил, что он «организует установление контакта».

6 января в Париже закончилась встреча коалиции желающих, в которой приняли участие представители Европы и Соединенных Штатов.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны. Российский диктатор Владимир Путин в сентябре 2025 года угрожал, что РФ будет считать иностранных военных в Украине «законными целями для поражения».

По данным Воздушных сил, ночью 9 января Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар баллистикой средней дальности 9 января стал первым случаем применения такого оружия по городу. Он отметил, что Львов расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года и показала фото обломков ракеты. По предварительным данным, обнаруженные комплектующие принадлежат к ракетному комплексу Орешник.

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. По последним данным, в результате комбинированной атаки РФ погибли пять человек, в том числе медик, 25 — пострадали, повреждены жилые дома, больше всего — на левом берегу города.