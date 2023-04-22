Переговоры по миру в Украине должны проходить на украинских условиях — Госдеп США

22 апреля, 03:53
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Ведант Пател (Фото:U.S.DepartmentofState/youtube)

Ведант Пател (Фото:U.S.DepartmentofState/youtube)

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях, выдвигаемых украинской стороной.

Об этом он сказал во время брифинга.

Он отметил, что нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, поскольку одна из стран стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь. Пател также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что война в итоге закончится переговорами, но это должно происходить на условиях, предлагаемых украинской стороной.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Переговоры Госдеп США Война в Украине Война России против Украины

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