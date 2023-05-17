Визит Ли Хуэя к Зеленскому. Пекин хочет показать, что без него невозможна «деэскалация» — Климкин 17 мая, 10:33 спецпредставитель КНР Ли Хуэй (Фото:МИД Китая)

Китай отправил в европейское турне своего спецпредставителя для «зондажа» позиций и подготовки к предстоящим переговорам.

«Игра в свою игру», — так экс-руководитель отечественного МИД Павел Климкин охарактеризовал визит Ли Хуэя, спецпредставителя правительства Китая по евразийским делам, в Киев и дальше — в некоторые страны ЕС и РФ.

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Об этом Климкин сказал в интервью NV.

«Китайцы хотят сделать так, чтобы все увидели: без них какое-либо продвижение усилий в направлении деэскалации невозможно, — объяснил Климкин. — Также они хотят показать, что с Китаем все готовы говорить — и мы, и Запад, и Россия; и больше таких сторон в мире нет».

Экс-глава МИД добавил: Китай будет заниматься зондажем позиций, больше слушая, чем декларируя свою позицию. КНР это нужно для того, чтобы построить систему личных завязок и в будущем их использовать.

«Сейчас никто не видит момента для каких-либо содержательных переговоров. Предпосылок для этого по определению нет, — сказал Климкин. — Китайцы это тоже понимают. Но они считают, что в какой-то момент в будущем предпосылки сложатся, и тогда их усилия будут окупаться».