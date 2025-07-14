Переговорщик Путина на фоне изменения риторики Трампа сказал, чего РФ ждет от США и упомянул Байдена

Российский диктатор Владимир Путин и его спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев (Фото: The Insider)

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о необходимости «конструктивного диалога между РФ и США».

Такое утверждение Дмитриев сделал в своей публикации на платформе Х.

Переговорщик Кремля считает, что такой диалог «всегда будет приносить больше пользы, чем устаревший и деструктивный язык давления».

Реклама

Спецпредставитель российского диктатора также добавил, что «только сотрудничество сможет обеспечить настоящий мир» и упомянул предыдущего президента США Джо Байдена, написав, что его якобы «ошибки и обман будут исправлены».

Пост Кирилла Дмитриева появился на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора.

4 июля Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» последним телефонным разговором с Путиным.

8 июля президент США заявил на заседании правительства, что Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла. Он также не исключил ужесточения санкций против страны-агрессора России.

«Я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — солдаты, по большей части его солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю», — сказал Трамп.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома не уточнил точное количество комплексов, однако добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.