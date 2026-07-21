22 июля COELA попытается убедить Венгрию утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы (Фото: REUTERS/Yves Herman)

22 июля рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во второй раз попытается убедить Венгрию утвердить результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы, чтобы начать формальный процесс их открытия.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

«В повестку дня COELA вновь включены пункты, касающиеся результатов скрининга кластеров № 2 и № 3 для Украины и Молдовы. Ирландское председательство и страны ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение об утверждении результатов скрининга и направлении обоим государствам писем с просьбой представить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам», — отметил один из собеседников.

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Источник напомнил, что именно отправка письма является формальным началом процедуры открытия кластеров.

По информации издания, Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, хотела бы до начала летних отпусков дать старт подготовке к открытию следующих кластеров для Украины и Молдовы — или хотя бы одного кластера, — чтобы провести соответствующую межправительственную конференцию уже в сентябре.

Оптимистичный план: открыть все кластеры до конца 2026 года, открывая по одному кластеру ежемесячно.

22 июля состоится последнее заседание группы COELA перед летним перерывом. Следующая встреча предварительно запланирована на 1 сентября.

Ранее Европейская правда со ссылкой на источники сообщала, что на заседании Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения 17 июля Венгрия заблокировала начало открытия переговорных кластеров № 2 и № 3 для Украины.

14 июля Евросоюз официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, касающийся внешних отношений.

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.