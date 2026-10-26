Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ не является основанием для прекращения российских обстрелов Украины.

Об этом сообщило Радио Свобода в понедельник, 26 октября.

В частности, Песков настаивал, что Россия наносит удары «по военным и околовоенным целям» на территории Украины — хотя на самом деле российские агрессоры регулярно атакуют гражданские объекты. Например, 25 октября они нанесли удары по объектам сети Эпицентр в четырех украинских городах — Харькове, Запорожье, Виннице и Полтаве.

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Пресс-секретарь российского диктатора Путина заявил, что Украина также не прекращает боевые действия — и сослался на атаку дронов на российский Воронеж в ночь на 26 октября. Тогда украинские дроны FP-1 атаковали нефтехимический завод Воронежсинтезкаучук, задействованный в производстве твёрдого топлива для российских баллистических ракет Искандер.

Также Дмитрий Песков заявлял, что на предстоящих трехсторонних переговорах о прекращении войны РФ против Украины могут обсуждаться территориальные компромиссы.

24 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.