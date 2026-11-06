Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8), в ходе которой обсуждалась подготовка к трехсторонней встрече в Абу-Даби с участием Украины, США и России.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

По словам Зеленского, в последние дни состоялось несколько подготовительных мероприятий, в частности встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейских партнеров, а также контакты украинской стороны с представителями президента США. Переговорные команды постоянно находятся на связи.

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Украина передала американской стороне свои предложения относительно возможных результатов встречи в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что Киев заинтересован в том, чтобы переговоры были результативными.

Кроме того, участники беседы, представители Эстонии, Финляндии, Литвы, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции согласились с тем, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться с участием европейских стран, которые в равной степени заслуживают гарантированной безопасности.

Отдельно президент проинформировал партнеров о потребностях Украины в преддверии зимы, в частности о необходимости поддержки энергетики и укрепления противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил лидеров стран NB8 за поддержку Украины и готовность помогать. Стороны договорились продолжить координацию и согласование общих позиций.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры между Украиной, США и Европой по вопросам послевоенного восстановления Украины, её экономического развития и гарантий безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие во встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.

Ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры состоятся 10−11 ноября в Абу-Даби.

В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.