Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби
Участники беседы: представители Эстонии, Финляндии, Литвы, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции (Фото: Скриншот видео / Telegram / Зеленский)
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8), в ходе которой обсуждалась подготовка к трехсторонней встрече в Абу-Даби с участием Украины, США и России.
Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.
По словам Зеленского, в последние дни состоялось несколько подготовительных мероприятий, в частности встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейских партнеров, а также контакты украинской стороны с представителями президента США. Переговорные команды постоянно находятся на связи.
Украина передала американской стороне свои предложения относительно возможных результатов встречи в ОАЭ. Зеленский подчеркнул, что Киев заинтересован в том, чтобы переговоры были результативными.
Кроме того, участники беседы, представители Эстонии, Финляндии, Литвы, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции согласились с тем, что вопросы безопасности Европы должны обсуждаться с участием европейских стран, которые в равной степени заслуживают гарантированной безопасности.
Отдельно президент проинформировал партнеров о потребностях Украины в преддверии зимы, в частности о необходимости поддержки энергетики и укрепления противовоздушной обороны.
Зеленский поблагодарил лидеров стран NB8 за поддержку Украины и готовность помогать. Стороны договорились продолжить координацию и согласование общих позиций.
4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры между Украиной, США и Европой по вопросам послевоенного восстановления Украины, её экономического развития и гарантий безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие во встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.
Ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры состоятся 10−11 ноября в Абу-Даби.
В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.
В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.