Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили, что нынешний раунд трехсторонних переговоров может стать последним шансом на заключение мирного соглашения. В первую очередь это касается РФ, поскольку ситуация изменится, когда в США заработает новый Конгресс.

Об этом написало Kyiv Independent в среду, 18 ноября, со ссылкой на собственные источники.

Как отметило издание, такое предупреждение отражает обеспокоенность насчет ослабления позиций России на переговорах после прихода демократов. Новый Конгресс может настаивать на увеличении военной и финансовой помощи Украине и обращать гораздо больше внимания на контакты администрации Трампа с Кремлем.

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Сами посланцы Трампа тоже могут столкнуться с расследованиями и слушаниями в Конгрессе, и таким образом пространства для определенных политических маневров станет еще меньше. Если новый Конгресс будет настаивать на более жестком подходе, Москва может вообще лишиться возможности получать уступки от Вашингтона.

Издание напоминает, что Россия отказалась от запланированных трехсторонних переговоров в сентябре — хотя и соглашалась на них после визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

Встреча была запланирована на начало октября, но ее отменили после того, как РФ обвинила Украину в проведении дроновых атак 20 сентября — в день, когда в России проходили выборы в Госдуму. Само государство-агрессор РФ не прекращало обстрелы Украины и возобновило атаки на украинскую энергетику.

Затем американские переговорщики стали давить на РФ, убеждая ее, что ей следует воспользоваться возможностью заключить соглашение, пока действующая администрация США еще «в полной силе».

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября заявил об «окне возможностей» для достижения результатов в переговорах до 2027 года.

Участник переговоров сообщил Kyiv Independent, что Украина поддерживает идею США о заключении соглашения с Россией — особенно в контексте подготовки к зиме под угрозой новых российских атак на энергетику.

Однако Кремль сейчас считает, что у него есть преимущество — с учетом того, что Украине не хватает ракет-перехватчиков для защиты от российской баллистики.

По словам источников издания, с сентября специальные посланники президента США пытаются убедить РФ, что сейчас — лучший момент для заключения мирного соглашения. Также Вашингтон пытается найти «более широкую дипломатическую договоренность», которую Кремль мог бы преподнести как свою победу. На данный момент такой идеей является новое соглашение о безопасности между Россией и Европой.

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Команда Трампа параллельно работает над двумя дипломатическими направлениями — переговорами о прекращении войны РФ против Украины и дискуссиями о новой архитектуре безопасности в Европе. Украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Kyiv Independent, что второе направление может продвинуться только после того, как Киев и Москва достигнут мирного соглашения.

Издание отметило, что переговоры между делегациями Украины, России и США 10−11 ноября в Абу-Даби мало что изменили. 19 ноября в Берлине должна состояться встреча посланников США с представителями Украины и Европы. Европейские чиновники как в официальных, так и в частных беседах заявляют, что не поддерживают новую идею Вашингтона о пересмотре архитектуры безопасности.