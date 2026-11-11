Кремль пытается сосредоточить текущие трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной, проходящие в Абу-Даби, на существенных изменениях европейской архитектуры безопасности — что де-факто является попыткой возродить ультиматумы РФ 2021 года относительно сокращения присутствия НАТО в Европе, констатирует Институт изучения войны.

Аналитики ISW обратили внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 10 ноября, в котором он утверждал, что «идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта абсолютно разумная». Эту же точку зрения продвигала и пропаганда РФ: государственное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в российской переговорной группе, что, якобы, «урегулирование украинского конфликта […] является лишь одним из пунктов масштабной дискуссии по архитектуре безопасности» в Абу-Даби и якобы эта тема «подчинена главной цели — созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента».

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В ISW подчеркивают, что такие российские заявления о «европейской архитектуре безопасности» на самом деле касаются требований России от декабря 2021 года. Тогда она выдвинула ультиматум НАТО и США с требованием прекратить развертывание новых вооружений и военного персонала в странах Альянса, присоединившихся к НАТО после 1997 года. По сути, такой подход дал бы России право вето на политику НАТО и ограничил бы суверенный выбор государств относительно вступления в Альянс, отмечает ISW. Аналитики напоминают, что недавно Кремль возобновил попытки продвинуть первоначальные требования Москвы к НАТО, озвученные зимой 2021 года перед полномасштабным вторжением России в Украину. В то же время эти требования противоречат недавним заявлениям Джареда Кушнера, который заявил, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет в вопросах собственной безопасности и членства в альянсах после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны.

Эксперты Института изучения войны дополнительно отмечают, что Кремль неоднократно пытался оправдать свою войну против Украины, ложно утверждая, что гипотетическое расширение НАТО за счёт Украины якобы угрожает безопасности России. Москва также давно утверждает, что расширение НАТО якобы было одной из «первопричин» войны. Однако, как подчеркивают аналитики ISW, на самом деле ни НАТО, ни Украина не предприняли никаких существенных мер для вступления Украины в НАТО в период с 2008 по 2022 год. «НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России, но Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада», — подчеркивает ISW свою давнюю оценку. Поэтому продолжающаяся российская кампания когнитивной войны, которая ложно обвиняет НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, на самом деле направлена на то, чтобы оправдать усилия России по восстановлению контроля над бывшими советскими государствами и на самом деле не отражает обеспокоенности России своей безопасностью, резюмируют аналитики.

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В ISW также подчеркнули, что американские, украинские и европейские чиновники публично согласились с необходимостью надежных гарантий безопасности для Украины после войны и участия европейских чиновников в будущих многосторонних переговорах о её прекращении — то есть озвучили условия, которые Кремль неоднократно и прямо отвергал.

Ранее, начиная с 2025 года, российские чиновники неоднократно отвергали идею предоставления Западом гарантий безопасности Украине, а также возможность того, что европейские чиновники займут место за столом переговоров — до тех пор, пока они не согласятся с максималистскими требованиями России, напоминает Институт изучения войны. 10 ноября Лавров вновь заявил, что встречи США с европейскими представителями в Абу-Даби не являются «перспективным подходом» к переговорам. А депутат Государственной думы России Александр Асафов в заявлении от 10 ноября утверждал, что ожидания России от переговоров в Абу-Даби «достаточно скромны», а участие Европы в переговорах, мол, может «парализовать» переговоры ещё до их начала.

Такие заявления, звучащие из РФ, согласуются с явным нежеланием Москвы, продемонстрированным и в предыдущие недели, видеть Европу участником переговоров о прекращении войны против Украины, отмечает ISW. Там делают вывод, что подобная риторика Кремля противоречит заявлениям США, Украины и Европы о необходимости включения европейских чиновников в будущие мирные переговоры.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

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По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам перед встречей в Абу-Даби, что после переговоров спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев, чтобы напрямую пообщаться с Путиным и Зеленским.

11 ноября в Абу-Даби состоится второй раунд встреч.