Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 4 ноября, в Брюсселе состоятся переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО по вопросам гарантий безопасности для Украины .

Об этом он заявил на брифинге с Фридрихом Мерцем.

По словам президента, завтра представители сторон проведут встречи на уровне команд.

Главными темами переговоров станут пакеты мер по восстановлению Украины и гарантии безопасности.

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Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в комментарии «Европейской правде» сообщила, что 4 ноября в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе состоится анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности Украине накануне переговоров с участием России в Абу-Даби.

Переговоры между Украиной, США и РФ — что известно

28 октября Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что консультации между Украиной, США и РФ по поводу трехсторонних переговоров состоятся после 4 ноября и будут зависеть от ситуации на поле боя и «общей обстановки».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча может состояться 10 ноября. Украина хотела бы, чтобы трехсторонние переговоры прошли до возможной встречи США, Китая и России на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Зеленский также сообщил, что Украина хочет, чтобы Европа присутствовала на переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.

Он подчеркнул, что Киев на переговорах не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По словам Зеленского, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная команда пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.