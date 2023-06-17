В ISW объяснили, зачем Путин убеждает, что Россия начала передачу ядерного оружия Беларуси 17 июня, 10:20 Лукашенко и Путин во время встречи в Сочи, 9 июня 2023 года (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Заявлениями о передаче ядерного оружия Минску российский диктатор Владимир Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью, считают аналитик американского института изучения войны (ISW).



Так 16 июня Путин заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок в Беларусь в соответствии с объявленными ранее планами. По его словам, «первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси».

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Путин отметил, что до конца 2023 года российские вооруженные силы планируют развернуть весь объем запланированных поставок тактических ядерных боеголовок в Беларуси.

В ISW считают, что размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью давних усилий по укреплению де-факто военного контроля России над Беларусью и вряд ли предвещает какую-то эскалацию со стороны России.

В конце марта 2023 года Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Путин заявил, что россияне переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд.

Российский диктатор заявлял, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.



Позже он говорил, что Россия начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.



Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что США пока не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие.

