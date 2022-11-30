В Пентагоне заявили, что пока не планируют передавать Украине ЗРК Patriot 30 ноября, 11:26 Ранее генсек НАТО завил, что касательно поставок систем ПВО Patriot Украине идут дискуссии (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

На данный момент США не планируют передавать Украине системы ПВО Patriot.

Об этом сообщил спикер Пентагону Пет Райдер на брифинге.

Он подчеркнул, что обсуждения по данному вопросу продолжатся.

«Что касается любого типа батарей Patriot от США. В настоящее время у нас нет планов по поставке ЗРК Patriot в Украину. Но, опять же, мы продолжим эти обсуждения. И когда, и если будет принято какое-то решение на этом фронте, мы об этом объявим», — сказал он.

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Райдер добавил, системы ПВО остаются главным приоритетом для международного сообщества, когда речь идет о поддержке Украины.

Представитель Пентагона пояснил, что в вопросе передачи новейших систем ПВО Киеву нужно также учитывают значительное техническое обслуживание и обучение военнослужащих.

«Вы не можете просто вывести их на поле боя и начать использовать. И это те вещи, которые принимаются во внимание, когда речь идет о более продвинутых системах. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, что мы продолжаем считать противовоздушную оборону приоритетом. И мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами в плане того, что мы можем предоставить Украине как можно быстрее, чтобы они могли начать использовать эти возможности немедленно», — сказал он.

Райдер также дал понять, что каждая страна отдельно принимает решение.

«Я не хочу говорить за другие страны. Конечно, это суверенное решение. Что касается НАТО, я полагаю, что это также будет частью обсуждения в НАТО. Опять же, мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом в рассмотрении оборонных потребностей Украины и обеспечении их потребностей», — резюмировал спикер Пентагона.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.

25 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части его страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главными темами для Украины на саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что по поводу поставок Patriot Украине идет дискуссия.