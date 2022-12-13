В США есть серьезный разговор о предоставлении Украине Patriot — нардеп Гончаренко 13 декабря, 17:39 Передача Украине систем ПВО Patriot может существенно повысить безопасность (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал в интервью Радио НВ, что в США продолжается «серьезный разговор» о предоставлении Украине ПВО Patriot.

«Я знаю определенный инсайт. Есть серьезный разговор о Patriot. Сегодня в США он наконец-то пошел. Жаль, что только сейчас, но он пошел», — сказал Гончаренко в эфире Радио НВ.

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Нардеп подчеркнул, что Patriot — это самая современная система противовоздушной защиты, которая в зависимости от количества переданных Украине систем «может очень серьезно обеспечить безопасность наших объектов» и сделать невозможными российские атаки против украинских гражданских объектов.

13 декабря канал CNN обнародовал интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, заявившим, что системы противовоздушной обороны Patriot могут появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны.

В ноябре Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине, однако Берлин отказался передавать Киеву эти системы.

Высокопоставленный источник Минобороны США заявлял CNN, что «все возможности на столе» и США якобы действительно рассматривают возможность отправить системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Однако официальные заявления были более сдержанными. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, о предоставлении Украине ПРО Patriot продолжается дискуссия, одним из контраргументов он назвал проблему обслуживания и снабжения достаточным количеством боеприпасов систем, которые поставляются Украине.

Кулеба сообщил, что по системам Patriot «решения пока нет». Спикер Пентагона заявил, что на этот момент США не планируют передавать Украине ЗРК Patriot, но обсуждения по этому вопросу продолжатся.