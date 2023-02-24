Зеленский заявил, что рассчитывает на снятие табу на передачу Украине авиации 24 февраля, 15:51 Зеленский высказался о создании авиационной коалиции (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разблокировать вопрос представления Киеву авиации для борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет Укринформ.

«Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другое оборонное табу — преодолеть табу по авиационной коалиции», — отметил украинской президент.

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Зеленский добавил, что это очень сложный вопрос, но над ним нужно работать.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС 9 февраля Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

