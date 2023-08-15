«Не дают победить и быть побежденными». Кто и почему оттягивает передачу Украине самолетов F-16 и ракет ATACMS — интервью с авиаэкспертом 15 августа, 18:02 NV Премиум F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Украина может победить в контрнаступлении и без истребителей F-16, а их наличие не имело бы решающего влияния на ситуацию на поле боя.

Такой материал на минувшей неделе появился в The New York Times.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, кто и почему оттягивает передачу Украине самолетов F-16, а также ракет ATACMS.

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— Прозвучал тезис, что Украина может победить и без F-16. Вроде бы они бы не имели решающего влияния на поле боя. Это просто отговорка? Или какая-то попытка объяснить, почему все так затягивается?

— Дьявол всегда в деталях. В зависимости от количества. Если бы мы получили достаточное количество F-16, то они бы повлияли на ситуацию на поле боя. Если мы бы получили четыре, шесть, 12, даже 24, то они не повлияли бы на ситуацию на поле боя, но значительно уменьшили наши потери — и военных, и гражданских.

F-16 могут использоваться и как истребители ПВО, и как классические истребители для борьбы с вражеской авиацией.

Нам вообще непонятно, как мы можем победить, не имея вообще авиации, не имея дальнобойного оружия. Это вообще какой-то нонсенс.