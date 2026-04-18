Трамп заявил, что Иран «согласился на все», но Тегеран отрицает передачу обогащенного урана

Трамп добавил, что стороны могут провести новую встречу уже в эти выходные (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в рамках переговоров с Соединенными Штатами, в частности на совместное изъятие обогащенного урана с территории страны и его дальнейшую транспортировку в США.

Об этом он сказал в телефонном интервью CBS News.



По словам Трампа, для реализации такого сценария не понадобится введение американских сухопутных войск. Он также заявил, что американская сторона вместе с иранской будет работать над изъятием этого материала после достижения договоренности.

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Трамп добавил, что стороны могут провести новую встречу уже в эти выходные. В то же время он заявил, что США будут сохранять блокаду иранских портов до тех пор, пока соглашение не будет завершено.

Впрочем, в Иране эти слова опровергли. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил государственному вещателю IRIB, что передача запасов обогащенного урана в США «не была вариантом» и не рассматривается. По его словам, позиция Тегерана в переговорах остается четкой.

Reuters также сообщает, что Трамп в разговоре с агентством описал возможный процесс возвращения урана как постепенный и заявил о намерении США сотрудничать с Ираном в его изъятии. В то же время иранская сторона продолжает настаивать, что не соглашалась на передачу своих запасов.

Таким образом, заявления Вашингтона и Тегерана о содержании потенциальной сделки пока прямо противоречат друг другу. По состоянию на 17 апреля подтвержденной совместной договоренности о передаче обогащенного урана нет.