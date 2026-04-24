Франция предложила Греции соглашение о передаче всех своих истребителей Mirage 2000 Украине в обмен на то, что Афины получат скидку на закупку французских самолетов Rafale.

Об этом сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, предложение идет от компании Dassault Aviation и, как ожидается, его представит президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Грецию 24 и 25 апреля.

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Согласно предложению, Греция сможет обменять свой парк с 43 самолетов Mirage, в том числе 24 Mirage 2000−5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM, а также запасные части.

Но, вероятно, не все из этих самолетов будут в рабочем состоянии, поскольку более старые версии уже сняты с эксплуатации, уточняют журналисты.

Инфографика: NV

По информации медиа, Франция предлагает поставить Греции «аналогичное количество» истребителей Rafale по сниженной цене. Конкретные условия соглашения и точная стоимость техники будут уточнены в ходе переговоров сторонами.

Le Parisien отмечает, что обмен истребителей Mirage на Rafale позволит 114 истребительному крылу Греции полностью оснастить две эскадрильи в общей сложности 36 истребителями Rafale.

В марте 2024 года Греция уже объявляла о своем намерении вывести из эксплуатации и продать свои более старые модели истребителей, включая Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000−5. Тогда Никос Дендиас подтвердил планы правительства по масштабной реструктуризации греческих вооруженных сил в рамках «самой большой программы реформ в истории современного греческого государства».

10 февраля 2025 года издание Forbes написало, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.

26 марта украинский президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились об увеличении количества боевых самолетов Mirage-2000 в Украине.