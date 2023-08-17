«Окончательного решения еще нет». Столтенберг рассказал, когда Украина получит истребители F-16 17 августа, 15:47 Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшее время, но решение о передаче принимает каждая страна отдельно (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется вскоре, однако решение о передаче самолетов принимает каждая отдельная страна.



Об этом он заявил во время брифинга, сообщает издание Dagsavisen.

На вопрос о целесообразности передачи самолетов для Украины генсек Альянса ответил так:

«Вполне возможно. Даем согласие на начало подготовки пилотов. Но перед поставкой современных истребителей требуется отдельное решение».

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Столтенберг добавил, что благодаря обучению украинских пилотов союзники «становятся еще на шаг ближе», чтобы передать для Сил обороны такой тип вооружения.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность приобщить к программе другие типы истребителей, а не только F-16.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может длиться ориентировочно шесть-восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

В среду, 16 августа, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина не получит самолетов осенью или зимой этого года.

В четверг, 17 августа, представитель ВС ВСУ объяснил, что не говорил этих слов, а имел в виду, что Украина нуждается в этих самолетах, когда бы они не пришли.