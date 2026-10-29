В Белом доме царит беспокойство в связи с промежуточными выборами . Президент США Дональд Трамп, который сужает круг своего ближайшего окружения, обрушивается с критикой на оппонентов, проводит хаотичные митинги и поглощает новостные видеосюжеты, а также «ИИ-помои», как выразился один из его помощников.

Об этом пишет The New York Times (NYT), отмечая, что все более непредсказуемый президент сталкивается с перспективой того, что на промежуточных выборах на следующей неделе Республиканская партия может потерять контроль над обеими палатами Конгресса.

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В публикации сообщается, что многие кандидаты-республиканцы, участвующие в предвыборной гонке, пытались отстраниться, в частности, от политики Трампа, его поведения. По словам осведомленных источников, ряд политических советников и внешние республиканские группы предупреждали помощников Трампа, что от митингов в колеблющихся штатах может быть больше вреда, чем пользы.

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Впрочем, Дональд Трамп, злой на скептиков и находясь под давлением, отверг результаты опросов, свидетельствующие о его непопулярности, и яростно реагировал на нелестные публикации, которые портили ему настроение. Настроенный победить и превратив период промежуточных выборов в своего рода референдум о своей личности, президент США намерен продолжать проводить митинги по всей стране, пишет NYT.

Инфографика: NV

В публикации указывается, что Трамп все еще уверен, что его доминирующее положение в Республиканской партии достаточно велико, чтобы смягчить непростую политическую ситуацию. Однако в Белом доме царит мрачная атмосфера, поскольку его потрясли кадровые перестановки, напряженность между внутренними лагерями и тревога по поводу того, что будет, если республиканцы потеряют контроль над законодательной властью в Вашингтоне, пишет NYT со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников администрации, а также соратников Трампа.

В частности, собеседники издания отмечают схожесть последних нескольких недель с первым сроком Дональда Трампа. Тот период характеризовался внутренними распрями и кадровыми ротациями. В конце срока Трамп пытался руководить страной в условиях пандемии. Он резко реагировал на падение своих рейтингов, а затем разжигал страх и недовольство среди своих сторонников ложными заявлениями, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.

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В преддверии вторника 3 ноября ставки высоки. Президент пытается избежать контроля и ограничений, которые повлечет за собой переход Конгресса под контроль демократов, и продемонстрировать, что он по-прежнему опирается на прочную политическую базу.

Как рассказал изданию источник, близкий к политическому аппарату Белого дома, советники Трампа понимали, что его присутствие в ключевых штатах может нанести вред кандидатам от Республиканской партии. Однако в основном они игнорировали такие опасения, считая, как и сам Трамп, что именно он должен быть главной фигурой этого избирательного цикла. По словам советников, стратегия такова: сфокусироваться на «красных» штатах и добиться повышения явки избирателей.

В статье также указывается, что по мере приближения 3 ноября Трамп поглощает медиаконтент, состоящий из восторженных публикаций в СМИ, уничижительных видеороликов о тех, кого он считает своими врагами, а также льстивых фотографий и «ИИ-мусора».

При этом, сталкиваясь с критикой или насмешками, он реагирует с недоверием, пишет NYT.

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Также издание отмечает, что Дональд Трамп все больше замыкается в узком кругу своих соратников.

Советники, близкие к Белому дому, которые готовятся к тому, что республиканцы потеряют контроль как минимум над Палатой представителей, считают, что президент внесет изменения в состав своей администрации в зависимости от результатов выборов.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября — практически в середине президентского срока Дональда Трампа. Они определят ведущую политическую силу как в Палате представителей, так и в Сенате, что может изменить текущий баланс сил.