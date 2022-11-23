С флагами Украины. В преддверии визита Путина на саммит ОДКБ в Ереване прошла антироссийская акция протеста
Протест в Ереване (Фото:twitter.com/Sirun18574895)
В столице Армении Ереване в преддверии саммита ОДКБ оппозиционная партия Национально-демократический полюс провела акцию протеста против РФ.
Об этом сообщает армянская Радио Свобода.
Участники протеста прошли шествием с флагами Украины, США и стран ЕС, выкрикивая антироссийские лозунги перед приездом президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Люди скандировали «Враг Россия!» и «Враг ОДКБ!», а некоторые люди шли с плакатами в поддержку Украины в войне против России.
Участники шествия заявили, что Россия не союзник Армении, учитывая ее бездействие во время вооруженного столкновения армянской стороны с Азербайджаном в сентябре. Они упомянули о том, что РФ не предоставила ни одной поддержки члену ОДКБ.
Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных Армении» стран-членов ОДКБ должен получить достойное противодействие и реакцию. Завтра оппозиция планирует новую акцию протеста