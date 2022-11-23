С флагами Украины. В преддверии визита Путина на саммит ОДКБ в Ереване прошла антироссийская акция протеста

23 ноября, 00:50
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Протест в Ереване (Фото:twitter.com/Sirun18574895)

Протест в Ереване (Фото:twitter.com/Sirun18574895)

В столице Армении Ереване в преддверии саммита ОДКБ оппозиционная партия Национально-демократический полюс провела акцию протеста против РФ.

Об этом сообщает армянская Радио Свобода.

Участники протеста прошли шествием с флагами Украины, США и стран ЕС, выкрикивая антироссийские лозунги перед приездом президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Видео дня

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Люди скандировали «Враг Россия!» и «Враг ОДКБ!», а некоторые люди шли с плакатами в поддержку Украины в войне против России.

https://twitter.com/Sirun18574895/status/1595131434553212928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595131434553212928%7Ctwgr%5E91a7208af16c63e22269552f2cc0b06490e3b051%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F87371-naperedodni-samitu-odkb-ta-vizitu-putina-v-yerevani-proyshla-akciya-protestu-z-praporami-ukrajini
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Участники шествия заявили, что Россия не союзник Армении, учитывая ее бездействие во время вооруженного столкновения армянской стороны с Азербайджаном в сентябре. Они упомянули о том, что РФ не предоставила ни одной поддержки члену ОДКБ.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных Армении» стран-членов ОДКБ должен получить достойное противодействие и реакцию. Завтра оппозиция планирует новую акцию протеста

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Ереван Война в Украине ОДКБ Армения Война России против Украины

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