С флагами Украины. В преддверии визита Путина на саммит ОДКБ в Ереване прошла антироссийская акция протеста 23 ноября, 00:50 Протест в Ереване (Фото:twitter.com/Sirun18574895)

В столице Армении Ереване в преддверии саммита ОДКБ оппозиционная партия Национально-демократический полюс провела акцию протеста против РФ.

Об этом сообщает армянская Радио Свобода.



Участники протеста прошли шествием с флагами Украины, США и стран ЕС, выкрикивая антироссийские лозунги перед приездом президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Люди скандировали «Враг Россия!» и «Враг ОДКБ!», а некоторые люди шли с плакатами в поддержку Украины в войне против России.

Участники шествия заявили, что Россия не союзник Армении, учитывая ее бездействие во время вооруженного столкновения армянской стороны с Азербайджаном в сентябре. Они упомянули о том, что РФ не предоставила ни одной поддержки члену ОДКБ.

Члены оппозиционной партии заявили, что визит лидеров недружественных и даже «враждебных Армении» стран-членов ОДКБ должен получить достойное противодействие и реакцию. Завтра оппозиция планирует новую акцию протеста