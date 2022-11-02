У США нет подтверждений по переброске Россией Кинжалов в Беларусь — Белый дом

2 ноября, 02:16
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США не имеют подтверждений тому, что Россия перебрасывает гиперзвуковое оружие в Беларусь. Белорусские военные, вероятно, не заинтересованы в том, чтобы воевать против Украины.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что Вашингтон не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну в Украине.

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«Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларуси», — сказал Кирби.

17 октября появились снимки, где видны примерно два самолета МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ, адаптированные для использования ракет Кинжал.

В конце августа генерал-майор ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что, по информации украинской разведки, в России осталось всего 30−40 штук ракет типа Кинжал.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Беларусь Ракеты Александр Лукашенко Белый дом Украина-Беларусь Украина-США Война в Украине Джон Кирби Россия-Беларусь Война России против Украины

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