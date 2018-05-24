Пентагон заявил о готовности ответить на провокации КНДР

Министерство обороны США готово ответить на любые "провокационные действия" со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи после того, как президент Дональд Трамп отменил саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает AFP.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение следующих нескольких дней. Если из Северной Кореи будут исходить какие-либо провокационные действия, мы вместе с нашими союзниками и партнерами в регионе будем готовы к этому", - заявил он.

Маккензи добавил, что Пентагон пристально следит да Северной Кореей. "Мы приняли боевую стойку боксера, мы готовы ответить", - сказал он.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.