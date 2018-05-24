24 мая 2018, четверг

Пентагон заявил о готовности ответить на провокации КНДР

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Американская армия готова ответить КНДР в случае реальной угрозы

Американская армия готова ответить КНДР в случае реальной угрозы

Министерство обороны США готово ответить на любые "провокационные действия" со стороны Северной Кореи.

Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи после того, как президент Дональд Трамп отменил саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает AFP.

"Посмотрим, как ситуация будет развиваться в течение следующих нескольких дней. Если из Северной Кореи будут исходить какие-либо провокационные действия, мы вместе с нашими союзниками и партнерами в регионе будем готовы к этому", - заявил он.

Маккензи добавил, что Пентагон пристально следит да Северной Кореей. "Мы приняли боевую стойку боксера, мы готовы ответить", - сказал он.

Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове