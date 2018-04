Пентагон: за 24 часа после удара по режиму Асада в Сирии активность российских троллей выросла на 2000%

Спикер Пентагона Дана Уайт заявила 14 апреля, что за последние 24 часа активность российских троллей возросла на 2000%.

Видео соответствующего фрагмента ее заявления опубликовал канал CNN на своей странице в Twitter.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m