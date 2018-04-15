Пентагон: за 24 часа после удара по режиму Асада в Сирии активность российских троллей выросла на 2000%

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В Пентагоне отметили резко возросшую активность российской дезинформационной кампании

В Пентагоне отметили резко возросшую активность российской дезинформационной кампании

Спикер Пентагона Дана Уайт заявила 14 апреля, что за последние 24 часа активность российских троллей возросла на 2000%.

Видео соответствующего фрагмента ее заявления опубликовал канал CNN на своей странице в Twitter.

Дана Уайт сделала это заявление на пресс-конференции, посвященной развитию событий после авиаударов США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае. Однако Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

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